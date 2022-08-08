В примечании редактора говорится, что статья была отредактирована, чтобы отразить изменения с момента съемок фильма. «Документальный фильм также обновляется», — сообщают журналисты. Отмечается, что ситуация с поставками значительно улучшилась после завершения работы над фильмом в конце апреля.
В телекомпании также рассказали, что, по данным правительства Украины, в августе в Киев прибыл атташе по вопросам обороны США бригадный генерал Гаррик Хармон, который занимается контролем и мониторингом поставок оружия.
На Украине фильм резко раскритиковали и потребовали провести расследование.
В июне сообщалось, что несколько торговых площадок в даркнете выставили на продажу военное оружие, предположительно поступившее из западных стран для поддержки украинской армии. Эти сведения также подтверждал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, поставляемое западными странами для Украины вооружение уже продается на черном рынке, а вскоре окажется и на Ближнем Востоке.