Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН в сентябре

Сам глава государства, как сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не поедет на встречу в Нью-Йорк и не планирует выступать на ней даже по видеосвязи.
Помимо Лаврова в состав делегации вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Также на Генассамблею от России поедут директоры пяти профильных департаментов МИД: по гуманитарному сотрудничеству и правам человека; по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями; по вопросам новых вызовов и угроз; департамента международных организаций и правового департамента. МИД России поручено утвердить состав советников, экспертов и необходимого технического персонала.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, открывающем новую годичную сессию ГА, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
Выступление представителя России на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра, следует из предварительной программы мероприятия, с которой ознакомился ТАСС.