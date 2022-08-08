МИД РФ считает, что ситуация вокруг Запорожской АЭС становится опасной из-за действий ВСУ

«Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной. Регулярно направляем в МАГАТЭ актуализированную информацию “с места”, которая находит отражение в информационных циркулярах агентства, со всей определенностью изобличающих преступные действия украинских вооруженных сил, командование которых окончательно утратило способность мыслить здраво», — говорится в комментарии.
По словам Захаровой, киевский режим «фактически берет в заложники всю Европу», проводя обстрелы Запорожской АЭС.
Она добавила, что РФ рассчитывает, что со стороны ООН больше не будет никаких препятствий в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. «Обнадежены высказываниями генсекретаря ООН [Антониу Гутерриша] в поддержку усилий МАГАТЭ по созданию условий для стабилизации обстановки на ЗАЭС и обеспечению доступа на станцию. Рассчитываем, что со стороны ООН теперь действительно не будет никаких препятствий в организации международной миссии Агентства на ЗАЭС, которые, к сожалению, имели место в прошлом», — отметила дипломат.
По ее словам, нынешних осложнений удалось бы избежать, если бы реакция Гутерриша на ситуацию вокруг ЗАЭС «с самого начала была внятной». «Видя его нерешительность или даже слабину, засевшие в Киеве наследники Бандеры и Шухевича лишь поднимают голову и бьют по ЗАЭС все отчаяннее, не считаясь ни с жертвами, ни с последствиями», — добавила Захарова.
Россия, по словам Захаровой, фиксирует нацеленность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осуществить ранее запланированное посещение Запорожской АЭС. «Фиксируем нацеленность гендиректора МАГАТЭ осуществить ранее запланированное посещение ЗАЭС. Считаем необходимым снова напомнить, что с российской стороны еще несколько недель назад было сделано все, что требовалось для успешного визита. К нам в этой связи претензий быть не может. То, что международная миссия не состоялась, — целиком на совести Киева. Только ему сегодня выгодно держать МАГАТЭ подальше от ЗАЭС», — отмечено в комментарии.