В челябинской пещере нашли доисторический частокол из костей Находку сделали студенты исторического факультета МГУ
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
12Празднование Дня ВДВ
17:11 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ считает, что ситуация вокруг Запорожской АЭС становится опасной из-за действий ВСУ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ситуация вокруг Запорожской АЭС с каждым днем становится все более опасной из-за действий украинских вооруженных сил. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной. Регулярно направляем в МАГАТЭ актуализированную информацию “с места”, которая находит отражение в информационных циркулярах агентства, со всей определенностью изобличающих преступные действия украинских вооруженных сил, командование которых окончательно утратило способность мыслить здраво», — говорится в комментарии.

По словам Захаровой, киевский режим «фактически берет в заложники всю Европу», проводя обстрелы Запорожской АЭС.

«Убийства из-за угла и под покровом ночи — это характерный почерк, если не сказать суть, приверженцев бандеровской идеологии, что известно еще со времен Великой Отечественной войны. Но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь “подпалить” ее в угоду своим нацистским идолам», — отметила дипломат, комментируя обстрелы со стороны Украины Запорожской АЭС.

Она добавила, что РФ рассчитывает, что со стороны ООН больше не будет никаких препятствий в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. «Обнадежены высказываниями генсекретаря ООН [Антониу Гутерриша] в поддержку усилий МАГАТЭ по созданию условий для стабилизации обстановки на ЗАЭС и обеспечению доступа на станцию. Рассчитываем, что со стороны ООН теперь действительно не будет никаких препятствий в организации международной миссии Агентства на ЗАЭС, которые, к сожалению, имели место в прошлом», — отметила дипломат.

По ее словам, нынешних осложнений удалось бы избежать, если бы реакция Гутерриша на ситуацию вокруг ЗАЭС «с самого начала была внятной». «Видя его нерешительность или даже слабину, засевшие в Киеве наследники Бандеры и Шухевича лишь поднимают голову и бьют по ЗАЭС все отчаяннее, не считаясь ни с жертвами, ни с последствиями», — добавила Захарова.

Россия, по словам Захаровой, фиксирует нацеленность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осуществить ранее запланированное посещение Запорожской АЭС. «Фиксируем нацеленность гендиректора МАГАТЭ осуществить ранее запланированное посещение ЗАЭС. Считаем необходимым снова напомнить, что с российской стороны еще несколько недель назад было сделано все, что требовалось для успешного визита. К нам в этой связи претензий быть не может. То, что международная миссия не состоялась, — целиком на совести Киева. Только ему сегодня выгодно держать МАГАТЭ подальше от ЗАЭС», — отмечено в комментарии.

 Почему "Газпром" отказывается принимать турбину?
Его предательское и уродливое лицо было выставлено напоказ перед всем миром — МИД КНР о визите Пелоси
Спецоперация на Украине
Референдум в Запорожской области пройдет очно
Нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность из-за ударов ВКС РФ
Песков: обстрелы Запорожской АЭС чреваты катастрофой
МО РФ: Киев совершил акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта