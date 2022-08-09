ФБР провело обыск в доме Трампа

«В свете работы и сотрудничества с соответствующими правительственными структурами этот необъявленный обыск моего дома не был необходимым или уместным», — говорится в заявлении Трампа.
«Это неправомерные действия прокуратуры, превращение системы правосудия в оружие и атака со стороны радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты в 2024 году», — добавил он (цитата по AFP).
Как сообщали ранее американские СМИ, национальное управление архивов и документации ранее вывезло из поместья Мар-а-Лаго не меньше 15 коробок с официальными документами, которые президент взял с собой, вместо того чтобы передать на хранение федеральному правительству. Известно, что среди бумаг была переписка с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По информации The Washington Post, Дональд Трамп часто брал официальные документы к себе домой для ознакомления.