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02:35 (мск), источник: Коммерсантъ

ФБР провело обыск в доме Трампа

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что в его поместье во Флориде Мар-а-Лаго провели обыск сотрудники ФБР. Он связал это с его возможным участием в выборах президента в 2024 году.

Источник: Reuters

«В свете работы и сотрудничества с соответствующими правительственными структурами этот необъявленный обыск моего дома не был необходимым или уместным», — говорится в заявлении Трампа.

«Это неправомерные действия прокуратуры, превращение системы правосудия в оружие и атака со стороны радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты в 2024 году», — добавил он (цитата по AFP).

Как сообщали ранее американские СМИ, национальное управление архивов и документации ранее вывезло из поместья Мар-а-Лаго не меньше 15 коробок с официальными документами, которые президент взял с собой, вместо того чтобы передать на хранение федеральному правительству. Известно, что среди бумаг была переписка с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По информации The Washington Post, Дональд Трамп часто брал официальные документы к себе домой для ознакомления.

Леонид Уварчев

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