Медведев увидел идеи Гитлера в словах Зеленского об изоляции русских

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского об «ответственности всех русских» за происходящее на Украине с идеями, которые «пытался реализовать Гитлер». Об этом он написал в Telegram.
«Главный украинский клоун предложил “призвать к ответственности все население России”. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?», — написал Медведев.
«Тогда они поймут. Они скажут: “Это не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?” Может. Население выбрало это правительство», — заявил Зеленский.
По его словам, все ранее введенные санкции против России являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей. «Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там сами. Это единственный способ повлиять на [президента России Владимира] Путина», — считает президент Украины.
За запрет на выдачу въездных виз россиянам выступили Эстония, Латвия. Латвия уже объявила о приостановке выдачи виз россиянам на неопределенный срок. МИД Эстонии ранее инициировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам на уровне всего Евросоюза.
Обсуждают вопрос о запрете на выдачу виз гражданам России также в Финляндии, где за эту инициативу выступили ведущие финские партии.
Идея также нашла поддержку среди населения, в ее поддержку выступили более половины участников опроса, организованного местной телерадиокомпанией Yle.
Европейская комиссия ранее исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — заявила Европейская комиссия в ответ на запрос финской газеты Helsingin Sanomat о возможности прекращения выдачи российским гражданам туристических виз.
В то же время в Брюсселе напомнили, что страны объединения вправе самостоятельно решать, выдавать визу на въезд в страну или нет. Члены объединения должны учитывать, будет ли приезд туриста угрожать национальной безопасности, общественному порядку или международным отношениям. Если это так, то в разрешении на въезд конкретному кандидату может быть отказано.