Bloomberg: Путин спас Эрдогана в самый нужный момент

Как отмечается, подобные шаги крайне важны для Эрдогана в преддверии новых президентских выборов, которые должны состояться в следующем году. Обозреватели Bloomberg указывают, что рейтинги президента Турции приближаются к рекордно низким показателям, а экономическая ситуация серьезно волнует избирателей.
«И это [переговоры с Путиным] произошло вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” денежных средств своей турецкой дочерней компании “Аккую Нуклеар” для строительства АЭС на побережье Средиземного моря», — говорится в тексте.
Турция в этой ситуации заняла нейтральную позицию, осудив боевые действия, но не введя ограничительных мер в отношении России. Обозреватели издания подчеркивают, что Анкара рассчитывает углубить экономические связи с Россией и одновременно не хочет спровоцировать полномасштабный разрыв с традиционными союзниками по НАТО.