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11:40 (мск), источник: Газета.Ру

Bloomberg: Путин спас Эрдогана в самый нужный момент

Президент России Владимир Путин оказал поддержку Реджепу Тайипу Эрдогану в критический момент для турецкого лидера, пишет Bloomberg. По мнению обозревателей издания, переговоры сторон в Сочи приведут к тому, что Анкара сможет частично перейти к оплате российского газа за рубли, тем самым стабилизировав курс лиры и избежав резкого скачка цен внутри страны.

Источник: AP 2022

Как отмечается, подобные шаги крайне важны для Эрдогана в преддверии новых президентских выборов, которые должны состояться в следующем году. Обозреватели Bloomberg указывают, что рейтинги президента Турции приближаются к рекордно низким показателям, а экономическая ситуация серьезно волнует избирателей.

«И это [переговоры с Путиным] произошло вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” денежных средств своей турецкой дочерней компании “Аккую Нуклеар” для строительства АЭС на побережье Средиземного моря», — говорится в тексте.

При этом Bloomberg констатирует, что Эрдоган ходит по краю, развивая отношения с Москвой на фоне продолжения российской военной спецоперации на Украине, которая спровоцировала жесткие санкции Запада.

Турция в этой ситуации заняла нейтральную позицию, осудив боевые действия, но не введя ограничительных мер в отношении России. Обозреватели издания подчеркивают, что Анкара рассчитывает углубить экономические связи с Россией и одновременно не хочет спровоцировать полномасштабный разрыв с традиционными союзниками по НАТО.

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