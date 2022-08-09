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12:19 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg сообщил, что премьер Польши не смог принять Джонсона

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не смог из-за «нехватки времени» принять главу правительства Великобритании Бориса Джонсона, который собирался посетить Варшаву с прощальным визитом. Об этом в ночь с понедельника на вторник сообщило агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

По его информации, канцелярии двух лидеров предварительно согласовали «прощальный визит» Джонсона в Польшу на 8 августа, о чем офис британского премьера даже проинформировал представителей прессы.

Вскоре после этого, однако, Варшава уведомила британскую сторону о том, что польский лидер не сможет принять премьер-министра Соединенного Королевства в указанную дату. Представители Моравецкого также уточнили, что он «вряд ли сможет найти время, чтобы принять [Джонсона] до отставки [последнего с поста главы правительства] в сентябре».

Пресс-секретарь британского премьера Макс Блэйн в ответ на запрос корреспондентов Bloomberg подтвердил, что запланированный ранее визит в Варшаву не состоялся, новая дата согласована не была.

Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля, когда его правительство демонстративно покинули почти 60 человек. Он также сообщил, что оставит должность главы кабмина, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Это должно произойти 5 сентября, а новым премьером станет или руководитель МИД Лиз Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак. Исход выборов главы консерваторов определят почти 200 тыс. членов правящей партии в голосовании по почте.

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