Bloomberg сообщил, что премьер Польши не смог принять Джонсона

По его информации, канцелярии двух лидеров предварительно согласовали «прощальный визит» Джонсона в Польшу на 8 августа, о чем офис британского премьера даже проинформировал представителей прессы.
Пресс-секретарь британского премьера Макс Блэйн в ответ на запрос корреспондентов Bloomberg подтвердил, что запланированный ранее визит в Варшаву не состоялся, новая дата согласована не была.
Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля, когда его правительство демонстративно покинули почти 60 человек. Он также сообщил, что оставит должность главы кабмина, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Это должно произойти 5 сентября, а новым премьером станет или руководитель МИД Лиз Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак. Исход выборов главы консерваторов определят почти 200 тыс. членов правящей партии в голосовании по почте.