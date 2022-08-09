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12:14 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Источник: © РИА Новости

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в Twitter.

Каллас добавила, что хоть авиасообщение с Россией закрыто, но страны Шенгенской зоны выдают визы, из-за чего бремя несут соседи России.

«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — заявила премьер Эстонии.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС. Министр отметил, что Эстония прекратила выдачу туристических виз гражданам России, но они продолжают прибывать в страну, используя визы, полученные в других государствах Шенгенской зоны. Поэтому нужны общеевропейские ограничения.

В МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы.

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