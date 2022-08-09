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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков предупредил, что совместный украинско-турецкий завод по производству Bayraktar будет сразу «демилитаризован»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы турецкой компании Baykar наладить производство ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на Украине. Песков пообещал, что объект, строительством которого должна заняться совместная турецко-украинская компания, будет сразу разрушен.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Факт создания такого объекта, скорее всего сразу попадет под тему демилитаризации. Ну это лишь продлит страдание украинцев, но не поможет избежать целей специальной военной операции», — сказал Песков журналистам во время пресс-колла.

В конце июля турецкий телеканал Haber 7 сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину сотрудничество в производстве беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 компании Baykar Makina. Она принадлежит двум братьям — Халуку и Сельчуку Байрактарам (последний является зятем турецкого президента). Тогда Песков говорил, что Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции в Сочи, которые прошли 19 июля, не обсуждал закупку беспилотников российской стороной.

Вчера, 8 августа, посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar Makina создала украинское подразделение завода, которое готовится к запуску. По словам дипломата, компания приобрела земельный участок. Он добавил, что уже разработан проект самого предприятия, который планируется реализовать до конца. Дипломат добавил, что такое решение «было почти личным обязательством владельцев компании».

Турция и Украина достигли соглашения по строительству завода после того, как Киев одобрил законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях.

Bayraktar TB2 применялись военными в Ираке, Сирии и в Ливии против армии генерала Халифы Хафтара, а также Азербайджаном — против Армении в войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. С осени 2021 года основным закупщиком беспилотников является Украина. Впервые ВСУ применили их в конце октября 2021 года.

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