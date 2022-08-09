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13:57 (мск), источник: Ведомости

Медведев ответил на призыв премьера Эстонии запретить выдачу виз россиянам

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о запрете выдачи российским гражданам туристических виз в страны Европейского союза. Свое заявление политик опубликовал на странице «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

«После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: “Посещение Европы — это привилегия, а не право человека”», — написал Медведев.

Медведев отметил, что в ответ Каллас хочется напомнить другие слова. «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», — добавил он.

Ранее Каллас заявила, что россиян следует лишить «привилегии» посещать Европу. «Прекратите выдачу туристических виз россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала Каллас. Также политик добавила, что после начала специальной военной операции на Украине Европа продолжила выдавать шенгенские визы россиянам, от чего «страдают» граничащие с Россией страны, в числе которых Эстония, Латвия и Финляндия. В заключение Каллас призвала покончить с туризмом из России «прямо сейчас».

Помимо этого, Медведев ранее также сравнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете на въезд россиянам в Европу с идеями, которые «пытался реализовать Гитлер». Такое заявление зампред Совбеза сделал после интервью украинского президента в газете The Washington Post, где тот призвал на год запретить россиянам посещать Европу, так как это может стать «самой главной санкцией» и поможет противодействовать спецоперации.

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