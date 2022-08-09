Депутат Кузнецов попросил ФСБ запретить въезд в Россию певице Вайкуле из-за позиции по СВО

По словам Кузнецова, 31 июля Вайкуле на концерте в Литве развернула украинский флаг, «продемонстрировав тем самым свою позицию в отношении проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».
«Лайма Вайкуле является гражданкой Латвии, российского гражданства не имеет. Латвия относится к недружественным РФ странам. Вайкуле своими действиями продемонстрировала свою антироссийскую позицию», — пишет Кузнецов.
«В целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения прошу Вас, Александр Васильевич, рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию РФ латвийской певице Лайме Вайкуле», — подчеркнул депутат.
«Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России — уважение к нашей стране», — отметил Кузнецов.