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15:53 (мск), источник: ТАСС

Депутат Кузнецов попросил ФСБ запретить въезд в Россию певице Вайкуле из-за позиции по СВО

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил обращение директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию певице Лайме Вайкуле в связи с ее позицией по поводу специальной военной операции России на Украине. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Спецоперация на Украине

По словам Кузнецова, 31 июля Вайкуле на концерте в Литве развернула украинский флаг, «продемонстрировав тем самым свою позицию в отношении проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

«Лайма Вайкуле является гражданкой Латвии, российского гражданства не имеет. Латвия относится к недружественным РФ странам. Вайкуле своими действиями продемонстрировала свою антироссийскую позицию», — пишет Кузнецов.

«В целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения прошу Вас, Александр Васильевич, рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию РФ латвийской певице Лайме Вайкуле», — подчеркнул депутат.

Также Кузнецов заявил, что в Госдуму скоро будет внесен законопроект, который призван ограничить «поддерживающих враждебные страны» иностранцев в возможностях ведения бизнеса в РФ.

«Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России — уважение к нашей стране», — отметил Кузнецов.

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