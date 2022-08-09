Еврокомиссия: кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз

«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.
Хиппер отметила, что у каждой страны ЕС есть возможность самостоятельно принимать решение о выдаче краткосрочных виз.
Официальный представитель ЕК Ариана Подеста добавила, что Еврокомиссия может рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России, однако не готова комментировать возможные ограничения по выдаче виз россиянам. «Вопрос виз — это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», — подчеркнула Подеста.
Ранее сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что россиян следует лишить «привилегии» посещать Европу. Она призвала страны ЕС «покончить с туризмом из России». А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу виз россиянам.
На призывы Зеленского и нескольких западных стран отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что подобные инициативы «не имеют перспектив».
После начала спецоперации на Украине власти нескольких стран ЕС приняли меры, которые затрудняют въезд россиян в Европу. Так, выдачу шенгенских виз уже приостановили Бельгия, Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания.
Также о введении ограничений задумались в Финляндии. Накануне глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти страны собираются ограничить транзитный туризм из России в Европу. По его словам, некоторые путешественники используют Финляндию как «транзитную зону» на пути к другим странам.