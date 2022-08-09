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22:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ЛНР усомнился в необходимости восстановления Попасной

Глава частично признанной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что город Попасная, возможно, восстанавливаться не будет. До начала боевых действий в городе проживали примерно 20 тыс. человек.

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Источник: AFP 2022

«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет», — сказал Леонид Пасечник (цитата по ТАСС). Он заявил, что город разрушен практически полностью, но отметил, что окончательное решение не принято.

По словам господина Пасечника, сейчас необходимо понять, сколько горожан осталось без жилья для их дальнейшего переселения. Он сообщил, что часть жителей города не планирует его покидать.

Подразделения народной милиции ЛНР вошли в Попасную в начале марта, а полностью город под ее контроль перешел к 9 мая. Ранее глава республики говорил, что в Попасной повреждены около 96% зданий и сооружений. 4 августа он сказал, что ЛНР по рекомендации РФ скорректировала план восстановления разрушенных объектов.

Мария Федотова

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