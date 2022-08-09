Глава ЛНР усомнился в необходимости восстановления Попасной

«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет», — сказал Леонид Пасечник (цитата по ТАСС). Он заявил, что город разрушен практически полностью, но отметил, что окончательное решение не принято.
По словам господина Пасечника, сейчас необходимо понять, сколько горожан осталось без жилья для их дальнейшего переселения. Он сообщил, что часть жителей города не планирует его покидать.
Подразделения народной милиции ЛНР вошли в Попасную в начале марта, а полностью город под ее контроль перешел к 9 мая. Ранее глава республики говорил, что в Попасной повреждены около 96% зданий и сооружений. 4 августа он сказал, что ЛНР по рекомендации РФ скорректировала план восстановления разрушенных объектов.