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23:26 (мск), источник: Lenta.Ru

США обратились к России с призывом по вопросу Запорожской АЭС

Вашингтон призывает Россию вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (АЭС), сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Источник: Reuters/Sipa USA

По словам представителя администрации американского президента Джо Байдена, Вашингтон намерен работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному вопросу. Жан-Пьер уточнила, что России следует «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними».

«Призываем также вернуть полный контроль над этими объектами Украине», — обратилась она к российской стороне.

5 августа украинские военные обстреляли из артиллерии территорию АЭС. Согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, министерство обороны России считает обстрел Киевом АЭС актом ядерного терроризма.

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