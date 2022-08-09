9 августа, источник: ТАСС
В МИД заявили, что действия РФ по инспекциям по ДСНВ правомерны
Ответ российской стороны последовал на провокационную акцию со стороны США, считают в ведомстве.
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ООН, 9 августа. /ТАСС/. Действия России по временному выводу своих объектов из-под инспекций по Договору об СНВ (ДСНВ) правомерны. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
«Прежде чем запрашивать инспекцию, а американской стороне было предложено это изначально, нужно договориться как нам действовать в этой ситуации, — сказал дипломат. — Вместо этого американская сторона вбросила запрос на инспекцию. Данная акция носила явно провокационный характер, последовал соответствующий наш ответ. По договору мы должны были ответить очень быстро — реакция на инспекцию может прибыть в течение 32 часов. Мы оперативно отреагировали».
«Это процесс дальнейших двусторонних переговоров, — отметил Вишневецкий. — О развитии ситуации будет достаточно скоро известно. Наши действия правомерны и правомочны».