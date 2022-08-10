01:30 (мск), источник: ТАСС
Россия запросила заседание Совбеза из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС
Обсуждение может состояться 11 августа, отметил источник.
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ООН, 10 августа. /ТАСС/. Россия запросила проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил во вторник журналистам источник в постпредстве РФ при всемирной организации.
«Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — отметил он.
Согласно информации корреспондента ТАСС, Россия запросила участие генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине. Ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года ЗАЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подконтрольной Украине. В марте этого года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии. В будущем планируется наладить ее поставки в Крым.
Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС. Военно-гражданская администрация Энергодара сообщала, что осколочные поражающие элементы реактивного снаряда, выпущенного в ночь на 7 августа, упали не дальше 400 метров от действующего энергоблока. В результате обстрелов в Энергодаре погиб как минимум один человек. Все возникшие пожары были оперативно потушены.