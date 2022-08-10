Немецкий министр извинилась за возмутительные фотографии с Кличко

Так, на этих кадрах Фезер вместе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и мэром украинской столицы Виталием Кличко угощается шампанским на балконе и смеется. Чиновнице пришлось объясняться за снимки на встрече с журналистами RND в Потсдаме, она заявила, что сожалеет о фотографиях.
«Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны», — заявила она.
Глава МВД объяснила, что фото в целом соответствовали атмосфере в украинской столице.
«Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — рассказала она.
Однако подобных объяснений не хватило читателям газеты. Многие комментаторы уличили Фезер в лицемерии, поскольку подобные визиты на Украину оплачиваются за счет налогоплательщиков.
«Она сожалеет, что это стало достоянием общественности, а не о самом моменте», — считает Tamino A.
«Если она не оплатила поездку сама, то это может стать поводом для обращения в Федеральную аудиторскую службу», — заметил Adam C.
«Она получила футболку с принтом “Я тоже была в Киеве”?» — поинтересовался Drösel.
«Вопрос в том, какое отношение она имеет к Кличко! Министр внутренних дел и министр труда на Украине — о чем они договариваются? Вечный безвизовый режим или свобода передвижения для украинцев, как для граждан ЕС? Наем работников? Одно можно сказать наверняка: нам это будет стоить денег», — написала Gabriele S.
«Когда во время визита немецкого политика в Киев хлопают пробки от шампанского, немецкому налогоплательщику становится дорого», — подытожила Christa M.
Ранее немецкий бундестаг заявил о невозможности адекватно оценить вероятность неконтролируемого распространения оружия, которое Запад поставляет Киеву. Кабмин поддержал инициативу ЕС о создании национального банка данных для регистрации ввозимых на Украину вооружений.