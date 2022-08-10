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15:34 (мск), источник: ТАСС

Глава ДНР заявил об освобождении порядка половины территории республики

ЕЛЕНОВКА /ДНР/. 10 августа. /ТАСС/. Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке российской армии и сил ЛНР освободили около половины территории республики. Об этом в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — сказал он журналистам.

Пушилин добавил, что союзные силы продвигаются на нескольких направлениях. «Что касается авдеевского направления, для нас очень важным является направление Песок, которые сейчас дозачищают. Противник отошел и пытается создать укрепления в районе Первомайского, позиции там несильно укреплены, поэтому есть предположение, что противник будет продвигаться еще дальше», — пояснил глава ДНР.

Он также сообщил, что союзные силы продвигаются и на северном направлении, где идут бои за Артемовск и Соледар. По его словам, определенная доля успеха есть также со стороны Марьинки и Красногоровки.

Пушилин указал, что продвижение в этом районе существенно осложняется тем, что за восемь лет украинская армия оборудовала там серьезные укрепления, а местность сильно заминирована.

21 февраля на фоне резкого обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, когда в народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских войск, президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля в ответ на просьбу их руководителей о помощи Путин объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР приступили к освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

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