Глава ДНР заявил об освобождении порядка половины территории республики

«266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — сказал он журналистам.
Пушилин добавил, что союзные силы продвигаются на нескольких направлениях. «Что касается авдеевского направления, для нас очень важным является направление Песок, которые сейчас дозачищают. Противник отошел и пытается создать укрепления в районе Первомайского, позиции там несильно укреплены, поэтому есть предположение, что противник будет продвигаться еще дальше», — пояснил глава ДНР.
Он также сообщил, что союзные силы продвигаются и на северном направлении, где идут бои за Артемовск и Соледар. По его словам, определенная доля успеха есть также со стороны Марьинки и Красногоровки.
21 февраля на фоне резкого обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, когда в народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских войск, президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля в ответ на просьбу их руководителей о помощи Путин объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР приступили к освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.