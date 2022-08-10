Главы МИД стран G7 призвали Россию передать ЗАЭС под контроль Украины

«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль своему законному суверенному владельцу, Украине, над Запорожской атомной электростанцией», — сказано в сообщении. По мнению министров иностранных дел стран G7, контроль России над ЗАЭС представляет «угрозу для региона».
Министры подчеркнули, что поддерживают действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению ядерной безопасности на Украине. Они также считают, что организация должна получить доступ к ЗАЭС. «Мы призываем все страны поддержать усилия МАГАТЭ», — отмечается в заявлении.
Ранее отдать ЗАЭС под контроль Украины потребовали в Белом доме. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Москву «прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине».
Сегодня также стало известно, что Россия запросила провести 11 августа заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом».
После этого посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции.