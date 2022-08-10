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14:19 (мск), источник: Ведомости

Главы МИД стран G7 призвали Россию передать ЗАЭС под контроль Украины

Главы МИД «Большой семерки» (G7) потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении внешнеполитических ведомств.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль своему законному суверенному владельцу, Украине, над Запорожской атомной электростанцией», — сказано в сообщении. По мнению министров иностранных дел стран G7, контроль России над ЗАЭС представляет «угрозу для региона».

Главы МИД выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, которая «повышает риск ядерной аварии и подвергает опасности население Украины и все мировое сообщество».

Министры подчеркнули, что поддерживают действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению ядерной безопасности на Украине. Они также считают, что организация должна получить доступ к ЗАЭС. «Мы призываем все страны поддержать усилия МАГАТЭ», — отмечается в заявлении.

Ранее отдать ЗАЭС под контроль Украины потребовали в Белом доме. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Москву «прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине».

Сегодня также стало известно, что Россия запросила провести 11 августа заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС.

5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом».

В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ нанесли новый удар по атомной электростанции.

После этого посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции.

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