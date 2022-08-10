15:56 (мск), источник: РБК
В ЕС начали обсуждать идею запретить выдавать шенгенские визы россиянам
Прекратить выдачи «шенгенов» россиянам предлагали в Финляндии, Польше и Эстонии. Еврокомиссия называла полный запрет на выдачу виз невозможным.
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ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.
«Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — сказал Хебештрайт (цитата по ТАСС).
Швеция не исключает прекращения выдачи виз российским гражданам в одностороннем порядке или вместе с Европейским союзом, пишет газета Dagens Industri со ссылкой на министра по делам миграции и интеграции Андерса Игемана.
«Теперь мы должны серьезно подумать о том, собираемся ли мы расширить спектр санкций и менять визовый режим ЕС», — сказал он.
Игеман заявил, что в этом направлении Швеция может действовать самостоятельно или принять решение вместе с ЕС.
«Понятно, что мы не можем исключать, что Швеция будет действовать самостоятельно. Но мы также стремимся поддерживать единые действия ЕС. Это оказывает большее давление на Россию», — сказал он.
За прекращение выдачи виз всем россиянам в конце июля выступили основные политические партии Финляндии (Социал-демократическая (СДП) и Коалиционная партии, а также «Истинные финны» и «Финляндский центр»).
Возможность для российских граждан ездить на Запад «как ни в чем не бывало» является абсурдом, заявляла представитель Коалиацинной партии Элина Валтонен.
При этом министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявляла, что Хельсинки не планирует принимать такое решение самостоятельно.
За прекращение выдачи шенгенов также выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — сказала она.
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