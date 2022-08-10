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18:12 (мск), источник: © РИА Новости

Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях Вооруженных сил Украины.

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Источник: Reuters

«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество (с этой организацией. — Прим. ред.)», — заявил он в интервью Svenska Dagbladet.

По словам Вестберга, сначала Amnesty International занималась освобождением заключенных, но затем «расширила свой мандат».

Так, 4 августа правозащитники выпустили доклад, в котором проанализировали действия ВСУ. Они пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные нормы, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает киевских силовиков от соблюдения правил.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

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