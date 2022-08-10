Берн и Киев завершили переговоры о представлении интересов Украины в России

«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», — сообщили в швейцарском внешнеполитическом ведомстве.
Также в министерстве рассказали, что страна с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои добрые услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.
В 2014 году после перехода Крыма в состав России Украина отозвала для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Россию. Москва сделала аналогичный шаг, но спустя три месяца посол Юрий Зурабов приехал в Киев. В августе 2016 года его отозвали из Киева. С тех пор отношения стран оказались фактически понижены, главы дипмиссий в столицах не работали. Продолжали исполнять свои функции только дипломаты, которые отвечали за консульские услуги. Двадцать четвертого февраля на фоне спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.