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19:13 (мск), источник: © РИА Новости

Берн и Киев завершили переговоры о представлении интересов Украины в России

ЖЕНЕВА, 10 авг — РИА Новости. Швейцария договорилась с Украиной, чтобы интересы Киева в России представлял Берн, заявили РИА Новости в МИД страны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», — сообщили в швейцарском внешнеполитическом ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что страна с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои добрые услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.

В 2014 году после перехода Крыма в состав России Украина отозвала для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Россию. Москва сделала аналогичный шаг, но спустя три месяца посол Юрий Зурабов приехал в Киев. В августе 2016 года его отозвали из Киева. С тех пор отношения стран оказались фактически понижены, главы дипмиссий в столицах не работали. Продолжали исполнять свои функции только дипломаты, которые отвечали за консульские услуги. Двадцать четвертого февраля на фоне спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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