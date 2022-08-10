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22:09 (мск), источник: © РИА Новости

Киев планирует провести в Харькове карательную операцию

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Источник: AP 2022

«Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды), и последующего их обвинения в “коллаборационизме”», — сказал Мизинцев.

Он уточнил, что в качестве оснований для задержания жителей города сотрудники СБУ намерены использовать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в соцсетях на российские каналы, фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов, а также информацию от доносчиков на своих соседей, друзей, родственников или знакомых.

«Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов», — добавил генерал.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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