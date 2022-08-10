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Спецоперация на Украине
21:52 (мск), источник: Ведомости

Швейцария согласилась представлять интересы Украины в России

Швейцария и Украина достигли договоренности в вопросе представительства — интересы Киева в России будет представлять Берн, если Москва согласиться на такой шаг, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на швейцарское министерство иностранных дел.

Источник: Reuters

«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», — пояснили в МИД.

В министерстве добавили, что с начала спецоперации на Украине Швейцария была готова предоставить сторонам свои услуги, включая переговорную площадку и субстантивную и экспертную поддержку в ходе переговоров.

Посол Украины в Москве Владимир Ельченко был отозван 17 марта 2014 г., после проведения в Крыму референдума. 28 июля 2016 г. президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от обязанностей посла России на Украине Михаила Зурабова.

24 февраля, с началом спецоперации, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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