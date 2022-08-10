22:05 (мск), источник: Daily Storm
Песков: многие страны в отрицании России переходят грани разумного
Отрицать РФ невозможно, заявил представитель Кремля.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на решение Литвы отнять у их фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко госнаграды за участие в российском шоу. Он отметил, что в стремлении отрицать Россию многие страны переходят грани разумного, но в итоге это все равно невозможно, несмотря на подписываемые властями указы.
«Действительно, мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Чайковского? Нельзя. Можно ли отрицать РФ? Нельзя. Хотите вы или не хотите — это просто невозможно», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».