Болтон заявил, что большинство конгрессменов США выступают против возвращения к СВПД

«Большинство членов Конгресса отказываются возвращаться к ядерной сделке с Ираном», — сказал Болтон в интервью телеканалу Al Arabiya. Он также выразил мнение, что разработка СВПД была ошибочным решением администрации Барака Обамы, и назвал условия соглашения «полным провалом» для внешней политики США, поскольку «Иран не собирался выполнять взятые на себя обязательства».
Это заявление прозвучало после того, как Министерство юстиции США заочно обвинило члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в подготовке покушения на Болтона. Кроме того, политик заявил, что власти Ирана планировали покушения на «ряд бывших и действующих официальных лиц США».
По версии компетентных органов США, 45-летний житель Тегерана Шахрам Пурсафи пытался организовать убийство Болтона с октября 2021 года. Речь может идти об акции возмездия за убийство Соединенными Штатами в январе 2020 года командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, считают американские спецслужбы. Согласно изложенной ими информации, Пурсафи пытался заказать убийство Болтона в Вашингтоне или соседнем с ним штате Мэриленд.
СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Трамп принял решение о выходе из этой договоренности. Действующий американский президент Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.