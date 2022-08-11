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08:54 (мск), источник: Ведомости

Глава ДНР: дату референдума определят после освобождения республики

Дата референдума о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики (ДНР) будет объявлена после полного освобождения территории региона. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что сейчас основные усилия направлены на освобождение территории ДНР. «Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»). Глава республики подчеркнул, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума.

В мае 2014 года состоялись референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР. Тогда за независимость республик проголосовали 89,07% и 96,2% жителей регионов соответственно.

В феврале 2022 года Россия признала ДНР и ЛНР в границах областей. А спустя два дня началась спецоперация на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее Пушилин рассказал, что Вооруженным силам России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. «266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — уточнил глава республики.

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