Немецкие ученые выяснили, что пауки могут видеть сныБыструю фазу сна уже удалось обнаружить у птиц, рептилий и даже головоногих моллюсков
Фоторепортажи
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
12Природные пожары в Европе
13:23 (мск), источник: Ведомости

МИД России предупредил о катастрофических последствиях обстрела Запорожской АЭС

Обстрел Запорожской АЭС со стороны украинских военных может привести к катастрофе, по масштабам превосходящей взрыв на станции в Чернобыле, и она может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны, заявил на брифинге по текущим вопросам внешней политики заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС», — отметил дипломат.

По словам Нечаева, зона радиационного поражения может затронуть не только близлежащие области Украины, России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и европейские страны.

Он также напомнил, что по инициативе России 11 августа состоится заседание Совета безопасности ООН по поводу обстрелов Запорожской АЭС. «Рассчитываем, что международное сообщество и профильные международные структуры проявят должный уровень внимания к складывающейся катастрофической ситуации», — добавил Нечаев.

5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины ядерным терроризмом. В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ нанесли новый удар по атомной электростанции. 11 августа система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередную атаку Украины на АЭС и Энергодар.

Ранее посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции. Главы МИД «Большой семерки» (G7) 10 августа потребовали от российской стороны «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, заявив, что контроль России над ЗАЭС представляет «угрозу для региона».

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Польша и ЕС расходятся из-за разных представлений о реформах
Evraz начала выход из американских активов
Спецоперация на Украине
МИД РФ предупредил о катастрофических последствиях обстрела ЗАЭС
Генерал Балуевский заявил о революции в артиллерии из-за дронов
Две трети отправленных Украине гаубиц PzH 2000 вышли из строя
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта