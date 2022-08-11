МИД России предупредил о катастрофических последствиях обстрела Запорожской АЭС

«За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС», — отметил дипломат.
Он также напомнил, что по инициативе России 11 августа состоится заседание Совета безопасности ООН по поводу обстрелов Запорожской АЭС. «Рассчитываем, что международное сообщество и профильные международные структуры проявят должный уровень внимания к складывающейся катастрофической ситуации», — добавил Нечаев.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины ядерным терроризмом. В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ нанесли новый удар по атомной электростанции. 11 августа система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередную атаку Украины на АЭС и Энергодар.
Ранее посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции. Главы МИД «Большой семерки» (G7) 10 августа потребовали от российской стороны «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, заявив, что контроль России над ЗАЭС представляет «угрозу для региона».