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14:10 (мск), источник: Аргументы и факты

В Латвии призвали жителей, принявших гражданство РФ, покинуть страну

В МИД Латвии заявили, что латышам, получившим гражданство РФ, не будет выдаваться разрешение на пребывание в стране.

Источник: Reuters

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что жители республики, которые получат российское гражданство, должны будут покинуть страну. Об этом он написал в Twitter.

«Новоиспеченным гражданам России не будет выдаваться разрешение на пребывание, им нужно будет покинуть Латвию», — сказал Ринкевичс.

Он отметил, что это официальное заявление о принципиальной позиции властей Латвии, за которым последуют формальные действия.

Ранее 67 депутатов латвийского Сейма единогласно одобрили заявление об объявлении России страной — спонсором терроризма, а также признали терроризмом действия ВС РФ на Украине. Парламент также призвал ЕС ограничить выдачу въездных виз гражданам РФ и Белоруссии.

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