14:10 (мск), источник: Аргументы и факты
В Латвии призвали жителей, принявших гражданство РФ, покинуть страну
В МИД Латвии заявили, что латышам, получившим гражданство РФ, не будет выдаваться разрешение на пребывание в стране.
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что жители республики, которые получат российское гражданство, должны будут покинуть страну. Об этом он написал в Twitter.
«Новоиспеченным гражданам России не будет выдаваться разрешение на пребывание, им нужно будет покинуть Латвию», — сказал Ринкевичс.
Он отметил, что это официальное заявление о принципиальной позиции властей Латвии, за которым последуют формальные действия.
Ранее 67 депутатов латвийского Сейма единогласно одобрили заявление об объявлении России страной — спонсором терроризма, а также признали терроризмом действия ВС РФ на Украине. Парламент также призвал ЕС ограничить выдачу въездных виз гражданам РФ и Белоруссии.