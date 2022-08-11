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16:05 (мск), источник: © РИА Новости

Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС

ООН, 11 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях обеспечения безопасности района.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Согласно распространенному в четверг заявлению, генсек ООН призывает военных РФ и Украины «немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от АЭС», а также вывести с АЭС военный персонал и технику.

«Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района», — подчеркивается в заявлении Гутерреша.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган» по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.

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