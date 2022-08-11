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21:04 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил ЛНР, встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках.

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Источник: © РИА Новости

«В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным. По поручению президента РФ провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, в совещании приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

На совещании рассматривались также вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР.

«Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан», — отметил Медведев.

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