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08:22 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Китая заявил, что вражда с 1,4 млрд китайцев «никого до добра не доведет»

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил в опубликованном в пятницу интервью китайским СМИ, что вражда с 1,4 млрд жителей Китая никого до добра не доведет.

Источник: Reuters

«Нарушение США своих обязательств по вопросу Тайваня, а также заранее спланированные провокации могут привести лишь к дальнейшему банкротству их репутации. Быть врагами с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это определенно ни к чему хорошему не приведет», — сказал он.

Ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2—3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.

Вооруженные силы КНР 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня, которые планировалось завершить 7 августа, но они были продлены на неопределенное время. 10 августа представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявил, что все поставленные задачи в ходе проводившихся в последние дни учений выполнены, однако не уточнил, завершились ли они.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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