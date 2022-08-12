Володин: Байден и Зеленский будут ответственны за последствия обстрелов Запорожской АЭС

«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, «что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы». «Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — заявил Володин.
Спикер Госдумы добавил, что действия США и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы.
Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодаре, находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по ее территории, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сотрудники ООН продолжают препятствовать руководству МАГАТЭ в проведении объективного контроля за состоянием Запорожской АЭС.