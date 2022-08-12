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08:49 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-канцлер Германии Шредер подал в суд на бундестаг

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на бундестаг, требуя вернуть частично отозванные у себя привилегии. Об этом сообщает Tagesschau.de.

Источник: AP 2022

78-летний политик требует, чтобы ему снова предоставили офис старого канцлера с сотрудниками. Это подтвердил его ганноверский адвокат Майкл Нагель.

В заявлении юридической фирмы говорится, что решение Комитета по бюджету бундестага о сокращении средств Шредера на оснащение своего офиса в Бундестаге и перевод офиса является незаконным.

Ранее арбитражная комиссия СДПГ отклонила ходатайства об исключении Шредера из партии. 17 региональных объединений фракции инициировали регуляторные разбирательства против экс-канцлера Германии.

Также Шредер похвалил экс-главу немецкого правительства Ангелу Меркель за «мудрое» решение не допустить членства Украины в НАТО.

Александр Сергеев

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