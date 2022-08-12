10:26 (мск), источник: © РИА Новости
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».
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По данным исследования, 79% доверяют Путину, 13% «скорее не доверяют» президенту РФ. Еще 8% затруднились с ответом.
По мнению большинства опрошенных (81%), президент «скорее хорошо» работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает «скорее плохо».
Опрос «ФОМнибус» проведен 7 августа среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.