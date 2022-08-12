Посол Украины в США назвала зиму одним из «союзников» России

«Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима», — отметила дипломат.
По ее мнению, РФ может прекратить поставки нефти и газа в Западную Европу по мере приближения зимы, что скажется на простых жителях и снабжении электроэнергией.
«Не все наши партнеры пока провели диверсификацию или уменьшили свою зависимость от них (российских энергоресурсов — прим. ТАСС)», — указала Маркарова.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.