Выбраны лучшие фотографии дикой природы В этом году на конкурс было прислано более 8 тысяч фотоснимков со всего мира.
Фоторепортажи
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
Спецоперация на Украине
11:59 (мск), источник: ТАСС

Медведев: Зеленского ждет трибунал или возврат в комедийные шоу на роли второго плана

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев считает, что для президента Украины Владимира Зеленского нет других вариантов, кроме трибунала или возврата на вторые роли в комедийных шоу.

Источник: РИА "Новости"

Ответы политика на вопросы по этой теме разместила в своем Telegram-канале в пятницу журналист Надана Фридрихсон.

В секретариате зампреда СБ РФ подтвердили ТАСС аутентичность ответов. В частности, на вопрос о том, какой итог он видит для Зеленского, деятель указал: «Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли».

Медведев также пояснил, что посетил Луганск накануне в четверг для того, чтобы обсудить, как улучшить защиту жителей Луганской и Донецкой народных республик и других освобожденных территорий.

Политик добавил, что ему было не страшно оказаться в зоне боевых действий. «Пусть нас боятся», — подчеркнул он.

Медведев в ходе визита в ЛНР встретился с главой республики Леонидом Пасечником и с главой ДНР Денисом Пушилиным. Также замглавы Совбеза провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности жителей Донбасса. В нем приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. На совещании поднимались также вопросы социального и экономического развития ЛНР и ДНР, в том числе касающиеся восстановления инфраструктуры, ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему "Газпром" отказывается принимать турбину?
Его предательское и уродливое лицо было выставлено напоказ перед всем миром — МИД КНР о визите Пелоси
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта