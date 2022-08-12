Медведев: Зеленского ждет трибунал или возврат в комедийные шоу на роли второго плана

Ответы политика на вопросы по этой теме разместила в своем Telegram-канале в пятницу журналист Надана Фридрихсон.
В секретариате зампреда СБ РФ подтвердили ТАСС аутентичность ответов. В частности, на вопрос о том, какой итог он видит для Зеленского, деятель указал: «Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли».
Медведев также пояснил, что посетил Луганск накануне в четверг для того, чтобы обсудить, как улучшить защиту жителей Луганской и Донецкой народных республик и других освобожденных территорий.
Политик добавил, что ему было не страшно оказаться в зоне боевых действий. «Пусть нас боятся», — подчеркнул он.
Медведев в ходе визита в ЛНР встретился с главой республики Леонидом Пасечником и с главой ДНР Денисом Пушилиным. Также замглавы Совбеза провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности жителей Донбасса. В нем приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. На совещании поднимались также вопросы социального и экономического развития ЛНР и ДНР, в том числе касающиеся восстановления инфраструктуры, ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года.