Кадыров призвал главу Рослесхоза «встать с насиженного кресла»

Глава Рослесхоза Иван Советников должен встать «с насиженного кресла», выйти из кабинета и приехать в Чечню, где его «будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР», заявил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров, после того как та оказалась на последних строчках в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства.
Глава Чечни привел пример: только в одном лесничестве одного региона может находиться от одного до пяти гектаров земли лесного хозяйства, а в некоторых больше 10 млн гектаров. Такие показатели, подчеркнул Кадыров, десятикратно превышают объем всего лесного фонда республики. Он добавил, что в Чечне с 2015 года не было выявлено ни одного лесного пожара.
Глава Чечни предположил, что республике в условиях критики Рослесхоза следует повально вырубать деревья в заказниках, которые составляют около трети всего лесного фонда. Это необходимо сделать, чтобы «удовлетворить пожелание Советникова» о повышении эффективности лесного хозяйства, указал он. При этом лес может быть «искалечен» и «напичкан осколками», из-за чего обработать его и «всунуть арендодателям» не представляется возможным, считает глава региона.
«Встаньте с насиженного кресла, выйдите из своего кабинета, приезжайте в Чеченскую Республику», — предложил Кадыров, пообещав назначить Советникова министром природы Чечни. Он также предупредил, что затем тот будет обязан продемонстрировать, как вырубить «абсолютно все деревья в республике с 352 тыс. гектаров и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса».
«Посмотрел бы я на его безуспешные потуги», — резюмировал глава Чечни.
РБК направил запрос в пресс-службу Рослесхоза.
Такую реакцию у Кадырова вызвала публикация Рослесхоза от 11 августа, в которой глава ведомства призвал глав регионов отреагировать на публикацию рейтинга. «Игнорирование результатов рейтинга недопустимо, по сути, последние места в нем — это неисполнение прямых обязанностей», — подчеркнул Советников. Он предложил регионам-аутсайдерам вместе с экспертами Рослесхоза разработать план повышения эффективности лесного хозяйства.