«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов», — написал политик в пятницу в своем телеграм-канале, назвав «стопроцентной брехней» утверждения, что за этими обстрелами стоит Россия.
Даже ООН не верит. Говорят, что чисто случайно получается. Типо не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны.
Запорожская АЭС находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры, а также в район хранилища ядерных отходов.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, состоит из шести энергоблоков. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, поскольку на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии.