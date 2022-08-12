Захарова заявила, что в Прибалтике формируются «неофашистские» государства

Захарова обратила внимание, что в прибалтийских государствах «продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия», приведя конкретные примеры подобных действий.
«Фактом является формирование на ближних рубежах России, по сути, неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому. К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине», — отметила дипломат.
Антироссийская кампания в странах Прибалтики проводится не только с согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма в этих государствах, считает она.
«Антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов», — отметила дипломат.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что продолжающая «набирать обороты неонацистская вакханалия» в прибалтийских государствах ведет к «формированию на ближних рубежах России по сути неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому».
«В Эстонии, например, состоялась очередная сходка бывших легионеров “Ваффен-СС” в Синимяэ, проведены военно-спортивная игра “Поход Эрны” по маршруту группы абвера, “исторические реконструкции” действий коллаборационистов и т. п. Готовится к восстановлению целый ряд памятников бывшим легионерам “Ваффен-СС”, в том числе солдату в немецкой форме и с автоматом в поселке Лихула, — отметила Захарова. — В центре Риги, как известно, проходят ежегодные марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций».
По словам дипломата, все это происходит на фоне принятых в Латвии, Литве и Эстонии на государственном уровне решений о разрушении советского военно-мемориального наследия.