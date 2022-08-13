Япония заявила о желании остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

«В нашем курсе на сохранение интересов [в проектах] изменений нет», — сказал он. На своей первой пресс-конференции на посту главы министерства экономики, в ведении которого находится и энергетика, Нисимура также отметил, что указанные проекты являются крайне важными для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.
Японская Sodeco владеет 30% в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Особое значение для Токио имеет «Сахалин-2», на который приходится почти весь объем импорта СПГ из РФ. Как отмечали японские власти, только на топливо с «Сахалина-2», в котором японские Mitsui и Mitsubishi имеют 12,5% и 10% соответственно, приходится около 3% всей выработки электроэнергии в стране.
30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором «Сахалина-2», реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится создаваемое Россией общество с ограниченной ответственностью, а зарубежные акционеры в течение месяца должны согласиться принять доли в нем пропорционально долям в прежней компании.
Предшественник Нисимуры на посту министра экономики Коити Хагиуда, переведенный в ходе перестановок в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии на пост главы ее политического совета, ранее отмечал, что правительство просит Mitsui и Mitsubishi сохранять свое участие в проекте после решения РФ сделать его оператором российскую компанию. Они же отмечали, что решение будет принято на основе консультаций с властями и партнерами.