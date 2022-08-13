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17:24 (мск), источник: Life.ru

В Финляндии придумали, как сократить выдачу виз россиянам

Финские власти пока ещё не запретили выдачу туристических виз россиянам, зато придумали, как замедлить этот процесс. Так, планируется, что документы от граждан будут приниматься исключительно по расписанию — например, один день в неделю. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Источник: РИА "Новости"

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или другим веским причинам», — сказал он в интервью MTV3.

Данная мера, по мнению министра, существенно замедлила бы выдачу туристических виз россиянам. Кроме того, идею можно реализовать на национальном уровне законодательства.

Напомним, идею возможного запрета на визы для россиян начали обсуждать в Европе в конце июля. Тогда в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу документов гражданам России. Позже с инициативой прекращения выдачи туристических виз выступили в Латвии, Польше и Эстонии. Сейчас ЕС обсуждает содержание седьмого пакета антироссийских санкций, включая вопрос прекращения выдачи «шенгенов» россиянам.

Справка
Какие страны не выдают шенгенские визы россиянамГлава МИД Эстонии предложил запретить выдачу виз ЕС россиянам. Ранее в Еврокомиссии исключили подобные меры. Тем не менее некоторые страны уже ограничили выдачу туристических «шенгенов». Какие из них не дают виз — в материале РБК.
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