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21:45 (мск), источник: Life.ru

В МИД Украины спустя сутки отреагировали на скандал с пьяными дипломатами в Вене

Представитель МИД Украины Олег Николенко подтвердил участие автомобиля украинского военного атташе в пьяном ДТП в центре Вены.

Источник: AFP 2022

«Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства ДТП, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками аварии», — написал дипломат в соцсетях.

Представитель МИД Украины добавил, что решение о дальнейших шагах будет принято по итогам расследования.

Ранее стало известно, что в Вене полицейские устроили погоню за дипломатами c Украины, которые на машине врезались в автомобиль немецких туристов и уехали с места пьяного ДТП. Как утверждают свидетели, после аварии водитель и один из пассажиров даже поменялись местами. Инцидент произошёл ещё в пятницу, 11 августа.

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