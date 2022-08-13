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23:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Мать Михаила Саакашвили сообщила, что у него атрофия мышц

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что ее сын страдает атрофией мышц. Об этом она сообщила «Главному каналу».

Источник: Reuters

«Мышцы действительно атрофированы, это видно невооруженным глазом. Иммунитет снижен. У него и так было достаточно диагнозов, но добавились дополнительные диагнозы», — сказала госпожа Аласания (цитата по Fortuna).

«Приедут врачи из-за рубежа, посмотрим, какие будут выводы. Надеюсь, на основании этих выводов будет назначен процесс, и тогда суд должен будет принять решение», — также сообщила мать экс-президента Грузии.

Ранее Георгий Саакашвили сообщил, что его брату поставили 17 диагнозов.

В конце июля сообщалось, что в ближайшее время Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок в грузинской тюрьме, могут перевести в одну из европейских клиник. Экс-президент утверждает, что его уже не интересует грузинская политика, и обещает больше в нее не вмешиваться.

В ходе своего заключения Михаил Саакашвили несколько раз держал голодовку, его состояние доходило до критического.

Мария Федотова

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