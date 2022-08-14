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01:01 (мск), источник: Известия

В Британии раскрыли планы Джонсона по возвращению в журналистику

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает предложения о возвращении в журналистику. Об этом сообщила газета The Guardian в субботу, 13 августа.

Источник: Reuters

Как говорится в публикации, руководство Daily Mail обратились к Джонсону с просьбой написать колонку для них. Представители экс-премьера отказались прокомментировать эту информацию.

Борис Джонсон писал еженедельные колонки на протяжении большей части своей политической карьеры для Daily Telegraph. При этом Daily Mail часто критиковала политика под руководством бывшего редактора. Однако нынешние отношения Джонсона и обновленного состава редакции британского издания оказались полярными: в своих публикациях таблоид всячески защищает политика от любых нападок и призывает к прекращению расследования Палаты общин в отношении Джонсона.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

Накануне газета The Telegraph сообщила Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года. Как утверждает издание, британского премьера на эту роль рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые берутся за эту работу. Они слишком часто выступали с предложениями создать новую армию ЕС.

Справка
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