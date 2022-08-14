Amnesty International привлечет внешних экспертов для проверки своего доклада об Украине

«Это также относится к последующему общению и реакции Международного секретариата на критику общественности. Мы осуждаем инструментализацию пресс-релиза российскими властями», — заявила Amnesty International.
Процесс проверки доклада сейчас инициируется на международном уровне. Эксперты изучат процессы и решения по подготовке пресс-релиза об исследовании, а также юридический и политический анализ отчета. Кроме того, организация хочет изучить «властные решения внутри коллектива и динамику в основе его организационной культуры».
Amnesty International сожалеет, что пресс-релиз был обнародован «без достаточного контекста», в том числе в нем не уделили «должного внимания российской агрессии». Организация утверждает, что хочет понять, «что именно пошло не так и почему».
Amnesty International в начале августа опубликовала доклад, в котором обвинила вооруженные силы Украины в использовании гражданских объектов в военных целях. Организация вместе с тем продолжает обвинять Россию в военных преступлениях. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад. В знак протеста правозащитную организацию покинули ее соучредитель Пер Вестберг и глава украинского бюро Оксана Покальчук. Amnesty International извинилась перед Украиной «за страдания и гнев», но не отказалась от своих выводов.