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02:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Amnesty International привлечет внешних экспертов для проверки своего доклада об Украине

Amnesty International проведет проверку своего доклада об использовании украинскими военными гражданских объектов с привлечением внешних экспертов, сообщили немецкое агентство dpa и Deutsche Welle (медиакомпания внесена в российский реестр иноагентов). Немецкое бюро правозащитной организации считает, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которых ожидали от организации.

Источник: AFP 2022

«Это также относится к последующему общению и реакции Международного секретариата на критику общественности. Мы осуждаем инструментализацию пресс-релиза российскими властями», — заявила Amnesty International.

Процесс проверки доклада сейчас инициируется на международном уровне. Эксперты изучат процессы и решения по подготовке пресс-релиза об исследовании, а также юридический и политический анализ отчета. Кроме того, организация хочет изучить «властные решения внутри коллектива и динамику в основе его организационной культуры».

Amnesty International сожалеет, что пресс-релиз был обнародован «без достаточного контекста», в том числе в нем не уделили «должного внимания российской агрессии». Организация утверждает, что хочет понять, «что именно пошло не так и почему».

Amnesty International в начале августа опубликовала доклад, в котором обвинила вооруженные силы Украины в использовании гражданских объектов в военных целях. Организация вместе с тем продолжает обвинять Россию в военных преступлениях. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад. В знак протеста правозащитную организацию покинули ее соучредитель Пер Вестберг и глава украинского бюро Оксана Покальчук. Amnesty International извинилась перед Украиной «за страдания и гнев», но не отказалась от своих выводов.

Леонид Уварчев

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