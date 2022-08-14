Выбраны лучшие фотографии дикой природы В этом году на конкурс было прислано более 8 тысяч фотоснимков со всего мира.
Фоторепортажи
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Спецоперация на Украине
02:56 (мск), источник: © РИА Новости

Более 60% британских консерваторов намерены голосовать на выборах за Трасс

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Более 60% членов Консервативной партии Великобритании намерены голосовать за главу МИД Лиз Трасс на выборах нового премьер-министра, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.

Источник: AFP 2022

Согласно опросу, 61% консерваторов собирается отдать свои голоса за Трасс, 39% — за бывшего министра финансов Риши Сунака.

Опрос проводился 8—12 августа, в нем приняли участие 570 членов Консервативной партии. Статистическая погрешность не указана.

В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.

В последнем туре победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.

Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

Во время загрузки произошла ошибка.
 СМИ: Киев потерял контроль над месторождениями на 12 триллионов долларов
В США захотели 'деколонизировать Россию'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта