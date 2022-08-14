Более 60% британских консерваторов намерены голосовать на выборах за Трасс

Согласно опросу, 61% консерваторов собирается отдать свои голоса за Трасс, 39% — за бывшего министра финансов Риши Сунака.
Опрос проводился 8—12 августа, в нем приняли участие 570 членов Консервативной партии. Статистическая погрешность не указана.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.