Washington Post: страны НАТО попросили США ускорить поставки им оружия из страха перед Россией

Как сообщается, ближайшие к России страны заявляют, что «отчаянно нуждаются» в больших поставках западной военной помощи, так как опасаются, что военные действия на Украине дойдут и до их границ.
В последние несколько месяцев численность американских военнослужащих в Европе увеличилась на 20 тыс., теперь там дислоцировано уже около 100 тыс. американских военнослужащих, однако такие страны, как Латвия, считают это недостаточным.
Так, генеральный секретарь Минобороны Эстонии Кусти Салм заявил, что его стране, в частности, необходимы РЗСО HIMARS, беспилотники Reaper, способные вести наблюдение и совершать «точные удары», и радиолокационные системы.
В свою очередь польские официальные лица заявили, что обороноспособности республики помогло бы, если бы США ускорили поставки обещанного Варшаве оружия, а именно ракетные батареи Patriot, HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams, говорится в статье.
Как отметил источник издания из Пентагона, в правительстве Латвии заявили, что почувствовали бы себя спокойнее, если бы получили современную реактивную артиллерию дальнего действия и системы воздушной и береговой обороны, обычно недоступные для стран со скромным бюджетом.
В мае конгресс США одобрил выделение Украине почти $40 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь. Президент США Джо Байден одобрил его. Сенатор-республиканец Рэнд Пол выразил протест, указав, что нельзя спасти Украину, «обрекая при этом экономику США».