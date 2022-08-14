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10:02 (мск), источник: Газета.Ру

Washington Post: страны НАТО попросили США ускорить поставки им оружия из страха перед Россией

Страны — союзники США по НАТО требуют от Вашингтона усиления войск и дополнительных поставок вооружений для сдерживания России, пишет газета The Washington Post.

Источник: AP 2022

Как сообщается, ближайшие к России страны заявляют, что «отчаянно нуждаются» в больших поставках западной военной помощи, так как опасаются, что военные действия на Украине дойдут и до их границ.

В последние несколько месяцев численность американских военнослужащих в Европе увеличилась на 20 тыс., теперь там дислоцировано уже около 100 тыс. американских военнослужащих, однако такие страны, как Латвия, считают это недостаточным.

Страны Балтии и Восточной Европы также просят Вашингтон нарастить оборонное производство, чтобы ускорить процесс изготовления вооружения, необходимого для «сдерживания России».

Так, генеральный секретарь Минобороны Эстонии Кусти Салм заявил, что его стране, в частности, необходимы РЗСО HIMARS, беспилотники Reaper, способные вести наблюдение и совершать «точные удары», и радиолокационные системы.

В свою очередь польские официальные лица заявили, что обороноспособности республики помогло бы, если бы США ускорили поставки обещанного Варшаве оружия, а именно ракетные батареи Patriot, HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams, говорится в статье.

Как отметил источник издания из Пентагона, в правительстве Латвии заявили, что почувствовали бы себя спокойнее, если бы получили современную реактивную артиллерию дальнего действия и системы воздушной и береговой обороны, обычно недоступные для стран со скромным бюджетом.

В мае конгресс США одобрил выделение Украине почти $40 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь. Президент США Джо Байден одобрил его. Сенатор-республиканец Рэнд Пол выразил протест, указав, что нельзя спасти Украину, «обрекая при этом экономику США».

Ксения Максимова

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