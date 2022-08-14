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11:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров обратился к Западу

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к западным политикам и посоветовал им пересмотреть им свои отношения с Россией. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Западу следует не стремиться к развалу «сильной и мощной России», а изменить отношения в сторону сотрудничества со страной, которая «превратилась за последние 20 лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое».

«Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — отметил Кадыров и добавил, что Россия умеет дружить и может быть самым лучшим, честным и надежным другом среди всех стран мира.

Автор публикации заключил, что нынешняя Россия — это уже не союз республик и не «ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте».

Ранее Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев. Он добавил, что они имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач.

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