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16:34 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны Словакии опровергло сообщения о передаче МиГ-29 украинской армии

Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг информации о том, что Братислава передала находящиеся на вооружении национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29 украинской армии. Об этом сообщает словацкая газета «Правда».

Источник: AP 2022

Он отметил, что истребители находятся на авиабазе в Центральной Словакии.

«Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа», — сказал Надь.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Словакии заявили о передаче Киеву истребителей МиГ-29. Отмечалось, что самолеты снимут с вооружения Словакии к концу августа. Их точное количество не называлось.

До этого сообщалось, что Братислава может отказаться от поставок оружия Украине и поддержки санкций в отношении российских энергоресурсов. Европейские журналисты предположили, что в случае смены власти в стране на досрочных выборах позиция Братиславы по поддержке Киева может поменяться. Подчеркивается, что лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо выступает с критикой политики передачи вооружений.

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